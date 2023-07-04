منتخب مصر يتأهل إلى أولمبياد باريس

تأهلت مصر إلى أولمبياد باريس 2024 ولنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لكرة القدم بعد أن فازت حاملة اللقب 1-صفر على غينيا، يوم الثلاثاء.



وضمنت مصر التأهل لأولمبياد باريس العام المقبل، إذ تتأهل أول ثلاثة فرق ويخوض صاحب المركز الرابع الملحق.



سجل محمد شحاتة الهدف الوحيد لمصر التي تنتظر مواجهة المغرب صاحب الضيافة أو مالي على اللقب.



جاء الهدف مبكرا بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة.



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