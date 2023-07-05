الأهلي يزيد أوجاع الإسماعيلي ويقترب من لقب الدوري المصري

أصبح الأهلي قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على الإسماعيلي المهدد بالهبوط يوم الأربعاء.



وهز بيرسي تاو مهاجم الأهلي الشباك بعد الاستراحة ليرتفع رصيد فريقه إلى 72 نقطة من 28 مباراة متقدما بخمس نقاط على بيراميدز ثاني الترتيب والذي خاض 31 مباراة.



وأصبح الأهلي على بعد خمس نقاط من التتويج باللقب الذي غاب عنه آخر موسمين.



وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز 13 لكن تتبقى له مباراتان ويتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط.



وأرسل محمد مجدي (قفشة) تمريرة عرضية أبعدها دفاع الإسماعيلي لكنها وصلت إلى خالد عبد الفتاح الذي مهدها لتاو ليحولها في مرمى الحارس أحمد عادل عبد المنعم من مدى قريب في الدقيقة 50.



وبعد ذلك بسبع دقائق ظن محمد حسن أنه أدرك التعادل للإسماعيلي عندما اصطدمت به كرة من ركلة حرة إلى داخل مرمى محمد الشناوي.



لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب لمسة يد.



وواصل محمد شريف مهاجم الأهلي إهدار الفرص من وضع انفراد عندما سدد في العارضة قبل 17 دقيقة من النهاية.



ولم يستطع الإسماعيلي إدراك التعادل في الدقائق المتبقية ليستمر موقفه المتأزم في الدوري.



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