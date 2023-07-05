البدري يأسف للخسارة أمام الهلال السوداني

عبر حسام البدري مدرب الصفاقسي عن أسفه بعد فقدان فرصة اللعب في تونس خلال الخسارة 1-صفر من "مضيفه" الهلال السوداني في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وأحرز محمد عبد الرحمن يوسف الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 25 في المباراة التي أقيمت بملعب رادس بتونس، لكنه اعتبر ملعب الهلال بسبب الأوضاع في السودان.

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وأبلغ المدرب المصري الصحافيين أن فريقه أخفق في استغلال الأفضلية المعنوية باللعب على أرضه.

وأضاف: استحوذنا على الكرة طيلة المباراة لكن غابت الحلول ولم نصنع الفرص.

وتابع مدرب الأهلي ومنتخب مصر والمريخ السوداني السابق: مباراة الإياب بعد ثلاثة أيام في صفاقس، وسنسعى لتدارك الهزيمة وتعديل النتيجة.

ومن المقرر أن ينضم الفائز إلى المجموعة الأولى التي تضم الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي.