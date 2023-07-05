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الزمالك
لاعبو الزمالك يحتفلون بأحد الأهداف

الزمالك يكتسح المقاولون ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

العربية.نت
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قاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري فريقه الزمالك للتأهل إلى المربع الذهبي لكأس مصر بفوزه الكاسح على ضيفه المقاولون العرب 6 -1 يوم الثلاثاء في دور الثمانية.

وسجل الجزيري ثلاثة أهداف "هاتريك" بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليصعد بفريقه للدور قبل النهائي.

وتقدم أحمد سيد زيزو بهدفين للزمالك في الدقيقتين 17 و40، أولهما من ضربة جزاء، ثم أحرز الجزيري الهدف الثالث في الدقيقة 42 ، لينهي الزمالك الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، عاد الجزيري وسجل الهدف الثاني له والرابع للزمالك في الدقيقة 51 ثم أحرز محمود شيكابالا الهدف الخامس في الدقيقة 54 ، وبعدها بدقيقتين أكمل الجزيري "الهاتريك" في الوقت الذي تكفل فيه فادي فريد بتسجيل الهدف الوحيد للمقاولون في الدقيقة 76.

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