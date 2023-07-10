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فرحة لاعبي الأهلي مع المدرب بعد الفوز على الاتحاد السكندري

الأهلي يوقف هيمنة الزمالك ويحقق لقب الدوري المصري

القاهرة - رويترز
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حقق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز 2-1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين.

وجمع الأهلي، الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك، 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بثماني نقاط على بيراميدز وله 67 نقطة من 32 مباراة.

بينما وصل سيراميكا إلى النقطة 37 من 33 مباراة في المركز العاشر ليضمن البقاء رسميا في دوري الأضواء.

ومنح كريم حافظ المقدمة لبيراميدز من تسديدة من ركلة حرة في الدقيقة 37.

وأدرك صلاح محسن التعادل لسيراميكا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعاد محسن، المعار من الأهلي، وسجل هدف الفوز قبل سبع دقائق من النهاية.

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