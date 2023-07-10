الجزائر تواجه السنغال ودياً في دكار

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الاثنين، أن المنتخب الوطني سيلعب ضد السنغال في دكار في سبتمبر المقبل في مباراة ودية بين آخر بطلتين لإفريقيا.
وقال الاتحاد الجزائري بموقعه على الإنترنت، إن منتخب البلاد سيخوض المباراة مساء يوم الثلاثاء 12 سبتمبر في ملعب عبد الله واد.
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وستمثل المباراة إعادة لنهائي إفريقيا 2019 عندما فازت الجزائر 1-صفر، وقبل أن تحرز السنغال لقب النسخة التالية على حساب مصر.
وستمثل المباراة تجربة مهمة للجزائر قبل بدء مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر تشرين الثاني، ثم نهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الجديد.
وضمنت الجزائر بالفعل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج.
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