صلاح يطلب من ليفربول سرعة التعاقد مع لاعب مصري

طلب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من مدربه الألماني يورغن كلوب التعاقد مع مواطنه الشاب إبراهيم عادل على وجه السرعة وسط اهتمام من عدة أندية إنجليزية يتقدمها تشيلسي اللندني.

ووفقاً لموقع "90 دقيقة" الإنجليزي فإن صلاح طلب من كلوب التعاقد مع النجم المصري الشاب، إذ امتدحه كثيراً أمام المدرب الألماني ووصفه بأنه من أفضل المواهب في كرة القدم الإفريقية حالياً.

مادة اعلانية

وأضاف الموقع: تشيلسي يحاول التعاقد مع اللاعب المصري البالغ من العمر 22 عاماً هذا الصيف وإعارته إلى ستراسبورغ الفرنسي، وهو احتمال قد يتحول إلى واقع.

ولعب عادل، أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً والتي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، مع منتخب مصر الأول منذ سبتمبر 2021.



وبحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية فإن صلاح نصح ليفربول بالتعاقد مع اللاعب الشاب صيف 2022، لكن ذلك الأمر لم يتم بسبب صعوبة الحصول على تصريح عمل، لكن لوائح الاتحاد الإنجليزي الجديدة التي سهلت الأمر بالنسبة للأندية، قد تساهم بأن ينتقل اللاعب الشاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف الحالي.