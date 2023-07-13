روي فيتوريا: منتخب مصر لن يفرط بأي "نقطة" في التصفيات

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر يوم الخميس أن منتخب الفراعنة لن يفرط في أي نقطة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، مؤكدا أن الفريق بدأ بالفعل استعداداته للتصفيات.



وأوقعت القرعة التي سحبت يوم الخميس في أبيدجان منتخب مصر في المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.



ونقل موقع الاتحاد المصري لكرة القدم عن فيتوريا قوله: نحترم جميع فرق المجموعة لكن من يريد التأهل للبطولة الأهم لأي منتخب أو لاعب وهي كأس العالم عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل للمونديال.

وقال فيتوريا إنه سيسعى جاهدا مع باقي أفراد طاقمه واللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إذ سيتأهل أوائل المجموعات التسع بشكل مباشر إلى كأس العالم.



وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع.



وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.



وهذا يعني أن إفريقيا ضمنت تسعة مراكز في النهائيات الموسعة التي تضم 48 فريقا مع احتمال إضافة فريق عاشر عبر التصفيات.

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