إمام عاشور يبدل قميص الزمالك بالأهلي في 6 أشهر

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن ميتيلاند الدنماركي يوم الثلاثاء انتقال لاعبه إمام عاشور إلى النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال النادي في بيان: توصل ميتيلاند لاتفاق مع الأهلي لانتقال إمام عاشور البالغ عمره "25 عاما" وعودته إلى بلاده.
وانتقل عاشور، لاعب الزمالك السابق، إلى ميتيلاند في يناير الماضي وسجل هدفين خلال سبع مباريات مع الفريق في كل المسابقات.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الأهلي يتلاعب بغريمه الزمالك ويهزمه برباعيةسجل حسين الشحات ثنائية بقذيفتين وأضاف علي معلول هدفا بتسديدة رائعة في الشوط الأول وهز محمد شريف الشباك قبل النهاية ليقودوا الأهلي بطل إفريقيا الذي حسم ... رياضة
-
الأهلي يوقف هيمنة الزمالك ويحقق لقب الدوري المصريحقق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز 2-1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين.وجمع الأهلي، الذي ... رياضة عربية
-
المحكمة الإدارية تؤيد عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالكقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية يوم الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية