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إمام عاشور

إمام عاشور يبدل قميص الزمالك بالأهلي في 6 أشهر

القاهرة - د ب أ
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أعلن ميتيلاند الدنماركي يوم الثلاثاء انتقال لاعبه إمام عاشور إلى النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: توصل ميتيلاند لاتفاق مع الأهلي لانتقال إمام عاشور البالغ عمره "25 عاما" وعودته إلى بلاده.

وانتقل عاشور، لاعب الزمالك السابق، إلى ميتيلاند في يناير الماضي وسجل هدفين خلال سبع مباريات مع الفريق في كل المسابقات.

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