السد يتعاقد مع قائد المغرب رومان سايس

- أعلن السد القطري يوم الاثنين التعاقد مع رومان سايس قائد منتخب المغرب قادماً من بيشكتاش التركي.



وكتب السد في حسابه على "تويتر" أنه ضم المدافع المغربي سايس بعقد لمدة موسمين بدءا من موسم 2023-2024.



ونشر العملاق القطري مقطعا قصيرا لقائد المغرب أثناء دخوله ملعب النادي بالقميص رقم 29 وكتب "مرحبا رومان سايس".



ولعب سايس (33 عاما) لعدة أندية فرنسية قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون واندرارز في 2016 وانضم إلى بيشكتاش التركي في 2022.



وكان سايس من العناصر المؤثرة في إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب عندما بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم في قطر العام الماضي.



ويأتي ضم سايس بعد ساعات من إعلان السد التعاقد مع الجناح الإكوادوري غونزالو بلاتا بعقد لمدة خمس سنوات.



وكان السد قد احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي خلف الدحيل والعربي.

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