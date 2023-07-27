أهلي طرابلس يفرض التعادل على الهلال

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فرض أهلي طرابلس الليبي التعادل على الهلال السعودي دون أهداف في بداية مشوارهما بدور المجموعات في في كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم الخميس.
وكانت أخطر محاولات الهلال في الدقيقة 70 حين سدد المهاجم عبد الله رديف ضربة رأس ارتدت من العارضة.
وجلس سيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش ومالكوم في المدرجات، بينما مرت تسديدة ميتشائيل بجوار مرمى الفريق الليبي قبل الاستراحة.
وكان يمكن لأهلي طرابلس خطف هدف عندما انفرد الخطير أنيس سالتو بالحارسعبد الله المعيوف لكنه مرر إلى علي أبو عرقوب الذي سدد بجوار القائم.
وتساوى الفريقان مع السد القطري والوداد المغربي بالمجموعة الثانية بعد تعادلهما بنفس النتيجة في وقت سابق.
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