الوحدات يهزم الفيصلي ويتوج بكأس السوبر الأردنية

توج الوحدات بطلاً للنسخة الأربعين من مسابقة الكأس السوبر الأردنية في كرة القدم بعدما جدد فوزه على غريمه التقليدي الفيصلي 1-0 إيابا يوم الجمعة على ملعب عمان الدولي.
وسجل العاجي سيدرك هنري الهدف الوحيد بتسديدة قوية أسكنها مرمى الحارس مهدي خليل اثر تمريرة لأنس العوضات (9).
وأكد الوحدات تفوقه على الفيصلي بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا يوم الجمعة الماضي.
وحقق الوحدات اللقب الأول بقيادة مدربه الصربي داركو نيستروفيتش وظفر بالكأس السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه حارما الفيصلي من تعزيز رقمه القياسي في المسابقة والذي تجمد عند 17 لقبا.
وحرم الوحدات غريمه الفيصلي ومدربه الوطني جمال ابو عابد من اللقب الثاني في الموسم الحالي 2023-2024 بعدما افتتحه متوجاً بلقب درع الأردن "درع المئوية".
واقيمت مباراة الكأس السوبر لأول مرة بنظام الذهاب والإياب.
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