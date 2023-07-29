مدرب الصفاقسي: لا نخشى نجوم الاتحاد.. ونسعى للثأر من 2005

أكد أنيس الجربي المدرب الجديد للصفاقسي التونسي، أن فريقه لا يخشى مواجهة الاتحاد السعودي بتشكيلته المدججة بالنجوم، وذلك قبل لقاء الفريقين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأحد.

وأعلن الصفاقسي يوم الخميس الماضي استقالة مدربه المصري حسام البدري بعد الخسارة بهدف دون رد أمام الشرطة العراقي في مستهل مشواره في البطولة المقامة في السعودية.

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وقال الجربي في مقطع مصور للمؤتمر الصحفي على صفحة النادي على فيسبوك "لا نخشى أحدا رغم أن الاتحاد فريق كبير ويضم العديد من النجوم العالميين. الصفاقسي فريق كبير وكل شيء جائز في كرة القدم. سنقدم صورة جيدة للصفاقسي. نحن معتادون على البطولات والألقاب ولا نخشى أي فريق أو أي لاعب".

وتعاقد الاتحاد، بطل دوري روشن السعودي مع الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي (جوتا) وصالح العمري.

وسجل بنزيمة هدف فوز الاتحاد 2-1 على الترجي التونسي في المباراة الأولى.

وأضاف الجربي "طوينا صفحة الخسارة أمام الشرطة. مباراة الاتحاد ليست سهلة وأمام فريق كبير لكن الصفاقسي فريق كبير أيضا وتاريخه عريق. لكل جواد كبوة لكن الفرق الكبرى تعود سريعا وسنعود إن شاء الله".

وحصد الصفاقسي اللقب العربي في 2004 وخسر في العام التالي أمام الاتحاد، لكن الجربي يتوقع من لاعبيه ردة فعل قوية بعد الهزيمة أمام الشرطة.

وأضاف المدرب المساعد للبدري "كل مدرب له رؤيته وفلسفته. سنجري عدة تغييرات على التشكيلة وفقا لفلسفتي التدريبية واجتهاداتي. حظوظنا لا تزال قائمة ونتحمل المسؤولية. وقد تحدثت مع اللاعبين كثيرا ولدي ثقة في تجاوز هذا الموقف".

ويتصدر الاتحاد المجموعة بثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن الشرطة فيما لا يملك الترجي ومنافسه المحلي الصفاقسي أي نقطة بعد الجولة الأولى.