أهلي طرابلس الليبي يتعادل مع الوداد المغربي

تعادل أهلي طرابلس الليبي مع الوداد البيضاوي المغربي 1 -1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية.
وتقدم أيوب العلمود للوداد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك أحمد كراوع التعادل لأهلي طرابلس في الدقيقة 48.
وشهدت المباراة تعرض هشام بوصفيان لاعب الوداد للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين، في انتظار نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة والتي تجمع بين السد القطري والهلال السعودي في وقت لاحق من يوم الأحد.
وكان الوداد قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع السد، وهي نفس نتيجة مواجهة أهلي طرابلس مع الهلال في الجولة الأولى.
وتستضيف 3 مدن سعودية منافسات البطولة التي تتواصل حتى 12 أغسطس المقبل، وهي مدن أبها والباحة والطائف.
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