الزمالك المصري يسقط أمام الشباب السعودي

سجل الشباب هدفا من ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول ليفوز 1-صفر على الزمالك في مباراة شهدت مشاحنات بين اللاعبين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية يوم الاثنين.

ورفع الفريق السعودي رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة متقدما بنقطة على الزمالك قبل مواجهة النصر، منافسه المحلي، مع الاتحاد المنستيري التونسي في وقت لاحق.

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ومنح إيفر بانيغا التقدم للشباب من ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد على محمد عبد الغني، قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ويواجه الزمالك منافسه النصر على أن يلعب الشباب مع المنستيري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.