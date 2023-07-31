اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لقطة هدف بانيغا

الزمالك المصري يسقط أمام الشباب السعودي

الرياض - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجل الشباب هدفا من ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول ليفوز 1-صفر على الزمالك في مباراة شهدت مشاحنات بين اللاعبين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية يوم الاثنين.

ورفع الفريق السعودي رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة متقدما بنقطة على الزمالك قبل مواجهة النصر، منافسه المحلي، مع الاتحاد المنستيري التونسي في وقت لاحق.

مادة اعلانية

ومنح إيفر بانيغا التقدم للشباب من ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد على محمد عبد الغني، قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ويواجه الزمالك منافسه النصر على أن يلعب الشباب مع المنستيري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاعات: ترمب يتصدر سباق اقتناص ورقة ترشيح الحزب الجمهوري استطلاعات: ترمب يتصدر سباق اقتناص ورقة ترشيح الحزب الجمهوري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط