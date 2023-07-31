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الإصابة التي تعرض لها المصري طارق حامد

لاعب الصفاقسي يعتذر لطارق حامد

الرياض - رويترز
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اعتذر حسين علي لاعب الصفاقسي التونسي بعدما تسبب في إصابة طارق حامد لاعب الاتحاد في وجهه خلال مباراة تفوق فيها بطل السعودية 1-صفر في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأحد.

وأصيب لاعب منتخب مصر البالغ عمره "34 عاما" في الوجه أثناء سقوطه أرضا في لقطة تسببت في طرد لاعب الصفاقسي قبل الاستراحة بخمس دقائق، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب دهس وجه حامد.

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وكتب لاعب الصفاقسي عبر "إنستغرام" يوم الاثنين: أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد.

وأوضح لاعب الوسط العراقي أنه لم يتعمد الاعتداء على حامد وقال: يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي لم أؤذي لاعبا ويشهد الله أن الحالة التي حدثت مع طارق لم تكن متعمدة.

وتابع: أقدم اعتذاري الشديد وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى اللعب.

وأعلن الاتحاد يوم الاثنين خضوع حامد لجراحة ناجحة في الوجه.

وكتب الاتحاد في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم "تويتر": أجرى طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته أمام الصفاقسي.

وأضاف: اطمأن رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي على حالة اللاعب الصحية وسلامته متمنيا له عاجل الشفاء.

وقال حامد: لحظة ممكن تغير كل حاجة. أنا بخير الحمد لله" ونشر عدة صور لنفسه بعد الجراحة.

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