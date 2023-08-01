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هبة سعدية خلال المواجهة

فلسطينية تدخل تاريخ كأس العالم للسيدات

العربية. نت
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دخلت هبة سعدية تاريخ كأس العالم للسيدات، بعدما أصبحت أول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ مونديال السيدات، إذ كانت حكمة راية في المواجهة التي جمعت إنجلترا والصين في ختام منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

هبة سعدية
هبة سعدية



وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": كتبت هبة سعدية التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة فلسطينية على الإطلاق ضمن فريق تحكيم مباراة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وفازت إنجلترا 6-1 على الصين وتأهلت إلى دور الستة عشر في صدارة مجموعتها الرابعة لتواجه نيجيريا على مقعد في دور الثمانية.

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