موسيماني: الوحدة الإماراتي لا يخشى أي منافس

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي إنه لا يخشى أي منافس في دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعدما ضمن التأهل عن المجموعة الرابعة.



وحقق الوحدة العلامة الكاملة لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس.



وأبلغ موسيماني مدرب الأهلي السعودي السابق مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء: جئنا إلى هنا لمواجهة كبرى الأندية العربية ونعلم امتلاك فرق السعودية لنجوم عالمية. لا ننظر لهوية المنافس وإنما إلى جاهزيتنا وتطورنا بدنيا وخططيا.



وينتظر الوحدة مواجهة الشباب أو النصر السعوديين أو الزمالك على أن يتحدد المنافس بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.



وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: الضغط الأكبر يقع على من يمتلك النجوم ولديه جماهير غفيرة ستأتي للملعب لمطالبة فريقها بالفوز. لكن الوحدة ليس لديه أي شيء ليخسره. علينا الاستمتاع والاستفادة القصوى من المشاركة خاصة وأن هدفنا الرئيسي هو الاستعداد للدوري المحلي.



وعن مواجهة الرجاء قال موسيماني: الفريقان ضمنا الصعود لكن الفوز والوصول للنقطة التاسعة ضروري للغاية للحصول على دفعة معنوية كبيرة وإسعاد جماهيرنا. لكن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين.



وشدد موسيماني على أن فريقه سيخوض المباراة بجدية سعيا للفوز احتراما للبطولة الكبيرة التي يشارك فيها.

مادة اعلانية