الشرطة يهزم السد برباعية ويبلغ نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

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قلب الشرطة العراقي تأخره بهدف أمام السد القطري إلى فوز مثير 4 - 2 يوم السبت في دور الثمانية لكأس الملك سلمان للأندية.
وبات الشرطة العراقي أول المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة العربية.
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وتقدم السد بهدف عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 24 لكن أمير صباح أدرك التعادل للشرطة في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني تقمص اسو رستم دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والرابع للشرطة في الدقيقتين 59 و78 وتكفل أحمد فرحان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يحرز أكرم عفيف الهدف الثاني له وللسد في الدقيقة 81.
وخلال فعاليات دور المجموعات حل الشرطة ثانيا في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل في الوقت الذي تصدر فيه السد المجموعة الثانية بسبع نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.
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