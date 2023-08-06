النصر يهزم الرجاء ويضرب موعداً مع الشرطة

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سجل كريستيانو رونالدو هدفا بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى، ليقود النصر السعودي للفوز 3-1 على الرجاء المغربي والتأهل لقبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأحد.
وهز رونالدو الشباك بعد مرور 19 دقيقة، ثم أضاف النصر هدفين بواسطة سلطان الغنام وسيكو فوفانا، قبل أن يقلص الرجاء الفارق بعد هدف من عبد الله مادو بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 41.
وكان الرجاء الطرف الأفضل في الشوط الثاني وصنع أكثر من فرصة خطيرة لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية، ليتأهل النصر لمواجهة الشرطة العراقي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في السعودية.
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