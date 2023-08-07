إنييستا أسطورة برشلونة يقترب من نادي الإمارات

اقترب أندريس إنييستا النجم السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة من التوقيع مع نادي الامارات الاماراتي لكرة القدم، وفق ما كشف مصدر لوكالة فرانس برس.
ودعا الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين في بيان إلى استقبال اللاعب
وأكد مصدر النادي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس أن إنييستا يقترب بالفعل ليكون لاعباً في صفوف الامارات.
وأعلن إنييستا في مايو رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادماً من برشلونة.
لكن الفائز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا رفض فكرة الاعتزال، وقال لدى سؤاله عن وجهته المقبلة: لا أعرف لكني اشعر بأني قادر على مواصلة اللعب.
وعرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه عام 1996 وصعد لفريقه الاول في 2002 وشكل لاحقاً مع مواطنه تشافي هيرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد الفريق الكاتالوني إلى حقبة ذهبية.
وفاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقباً، ابرزها دوري أبطال اوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات.
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