مدرب سيدات المغرب: لن أشعر بالندم إذا فزنا على فرنسا

أكّد المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب رينالد بيدروس أنه لن يشعر بالندم ولا يتردّد بإقصاء منتخب بلاده، عشية مواجهته ضمن ثمن نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم الثلاثاء في مدينة أديلايد الأسترالية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب": يصعب التعبير عن المشاعر، لكن الأمور حدثت فجأة في هذه الحالة. أكان بالنسبة لي، الجهاز الفني أو اللاعبات. رأينا نوعاً من التحرّر الرائع الذي توفّره الرياضة، لا يمكن الإحساس بهذا الشعور في مكان آخر. هذه مباراة خاصة لأنني فرنسي وجهازي الفني أيضاً. لكن قلبي مغربي، ونحن نعمل منذ ثلاث سنوات بجهد للوصول إلى هذا الهدف الرائع، ووصلنا هنا مع هذه التشكيلة الرائعة. أحبّ حقاً هذا البلد، اكتشفته، وأنا في غاية السعادة هناك. لن أشعر أبداً بالندم أو التردّد لإقصاء فرنسا.

مادة اعلانية

وأضاف: هذا شيء خاص نعم، لكن بالنسبة إلي، هذه مباراة يجب الفوز فيها، على الأقل 98% لا يعتقدون أنه بمقدورنا التأهل، فرنسا مرشّحة. أعتقد أنه لا يجب ارتكاب الأخطاء نفسها كما في مباراة ألمانيا. لا يجب أن نكون مقيدين بل نشكّل كتلة صلبة يصعب مناورتها وأن نجعلهم يشكّكون بأنفسهم. من الهام أن نلعب بطريقة مدمجة، شرسة، أن نبقى منتبهين ونلعب بنجاعة. وبعد ذلك، إذا كانت فرنسا أفضل منا، سنخرج برؤوس مرفوعة".