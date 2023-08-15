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من لقاء شباب الأهلي والوحدات

شباب الأهلي يضرب موعداً مع النصر في ملحق آسيا

دبي - رويترز
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ضرب شباب الأهلي دبي بطل الإمارات موعدا مع النصر السعودي في المباراة الفاصلة بملحق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتغلبه 3-صفر على الوحدات الأردني يوم الثلاثاء.

وحملت أهداف شباب الأهلي توقيع كل من عزيز جانييف ورينان ومؤنس دبور في الدقائق 57 و65 و86 ليتأهل لمواجهة النصر على مقعد في دور المجموعات بدوري الأبطال في 22 من الشهر الجاري.

وإلى نفس الدور، تأهل الشارقة بفوزه 2-صفر على باشوندهارا كينغز القادم من بنجلادش بهدفي لوان مارتينيز بيريرا.

وودع السيب العماني البطولة بخسارته 1-صفر أمام أولماليك القادم من أوزبكستان.

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