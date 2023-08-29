صلاح يقود مصر أمام إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري يوم 8 من الشهر المقبل مع نظيره الإثيوبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.
ثم يلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي في مباراة ودية يوم 12 سبتمبر المقبل.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أن القائمة تضم كلا من محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد شريف وأسامه فيصل.
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