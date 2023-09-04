فريق إنييستا يقيل مدربه

أعلن نادي الامارات الإماراتي لكرة القدم، يوم الاثنين، إقالة مدربه محمد الجالبوت بسبب سوء النتائج، وتعيين الإسباني لويس بلاناغوما بديلا له لموسم واحد قابل للتجديد.

وجاءت إقالة الجالبوت بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الصاعد حديثا، حيث حصد نقطة واحدة من مباراتين في الدوري، والخسارة أمام الوحدة صفر-3 في ذهاب الدور الأول من كأس الرابطة.

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وكان الإمارات الذي يضم في صفوفه نجم إسبانيا وبرشلونة السابق اندريس إنييستا، يأمل أن تكون بداية موسمه أفضل، لاسيما بعد تعزيز صفوفه بعدة لاعبين جدد أبرزهم "الرسام" المخضرم إنييستا (39 عاما).

وسبق لبلاناغوما (42 عاما) أن درب إنييستا عندما قاده في فيسيل كوبي الياباني في 2022 والذي لعب له لمدة خمس سنوات بين 2019 و2023.

كما درب مواطنيه غرناطة بصفة مؤقتة من سبتمبر حتى أكتوبر 2016، وهيركوليس (2018-2019) واف سي ايمباري الياباني(2020-2021).

وأكد بلاناغوما بعد توقيع العقد أنه يسعى إلى تكوين فريق قوي يكون قادرا على تحقيق النتائج الإيجابية، وتطلعات إدارة وجماهير النادي.

