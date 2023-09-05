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محمد كالون اتحاد جدة الأهلي المصري
السيراليوني محمد كالون يسدد رأسية تجاه مرمى عصام الحضري في مباراة عام 2005

الأهلي المصري أمام فرصة رد دين عمره 18 عاماً لاتحاد جدة

العربية.نت
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سيكون الأهلي أمام فرصة رد ثأره من اتحاد جدة عقب مواجهتهما التاريخية في كأس العالم للأندية 2005 التي أقيمت في اليابان، إذ سيلتقيان مجدداً في حال تجاوز صاحب الأرض أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في النسخة المقبلة التي تستضيفها السعودية أواخر العام الجاري.

ويعود اتحاد جدة للمشاركة في المونديال للمرة الثانية عقب 18 عاما من مشاركته الأولى التي تفوق فيها على الأهلي المصري، فيما سيشارك الأخير للمرة الرابعة على التوالي في البطولة والثامنة في تاريخه.

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وفي تلك النسخة تأهل اتحاد جدة كبطل لدوري أبطال آسيا، بينما شارك الأهلي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، وحينها التقى الفريقان في اليابان وانتهى اللقاء بهدف محمد نور، ليصعد النادي السعودي إلى نصف النهائي قبل خسارته أمام ساوباولو 3-2.

ولم يستطع الأهلي الفوز على اتحاد جدة عبر تاريخه إذ كسبه الأخير في 3 مباريات جمعتهما بدأت في عام 1995 وحينها فاز الفريق السعودي بهدف دون رد في السعودية، وفي المباراة الثانية فاز عليه في القاهرة 3-2 في كأس السوبر السعودي المصري 2001.

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