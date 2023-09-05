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كأس العالم للأندية خلال القرعة التي سحبت يوم الثلاثاء

الأهلي المصري في طريق اتحاد جدة بمونديال الأندية

جدة - د ب أ
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أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت في جدة يوم الثلاثاء الأهلي المصري في مواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

كما يلتقي ليون بطل الكونكاكاف مع أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، في الدور الثاني.

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وفي الدور قبل النهائي، سيواجه بطل كأس ليبرتادوريس، الذي سيتم تحديد هويته بعد المباراة النهائية التي تقام 4 نوفمبر المقبل، مع الفائز من مباراة التي تجمع بين الأهلي والفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول التي تجمع بين اتحاد جدة وأوكلاند.

فيما يلتقي مانشستر سيتي بطل أوروبا، مع الفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يشارك فيها الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والثامنة في تاريخه.

فيما تعد هذه هي أول مرة يشارك بها مانشستر سيتي الإنجليزي في البطولة، حيث توج للمرة الأولى بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 27 ديسمبر المقبل في السعودية.

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