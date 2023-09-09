الاتحاد المغربي يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة يوم السبت ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق"، بسبب زلزال عنيف ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

وكتب الاتحاد المغربي في بيانه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يوم السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي".

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وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب إفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب إفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلاً من أربع بعد استبعاد زمبابوي.

وكان من المقرر أيضاً أن تستضيف مدينة مراكش المغربية مواجهة حاسمة بين غامبيا والكونغو يوم الأحد في المجموعة السابعة، في منافسة على بطاقة ثانية للحاق بمالي إلى النهائيات.

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب المغرب، وحُدّد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 820 قتيلا و672 جريحا، بحسب وزارة الداخلية.

وفي السياق عينه، قدّم رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جاني إنفانتينو عبر حسابه على منصة إنستغرام تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا الزلزال "أشعر بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب، البلد الذي رحّب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية مطلع العام. كل أفكار العاملين في فيفا تذهب إلى المتضرّرين، كما أقدم تعازي الصادقة لأسر وأقرباء الضحايا". وتضامنت العديد من الأندية العالمية مع ضحايا زلزال المغرب.