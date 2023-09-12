بوجود صلاح.. مصر تسقط أمام تونس في القاهرة

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على مضيفه المصري 3 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، في القاهرة، ضمن استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة، والتي شهدت مشاركة نجم ليفربول محمد صلاح.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف أحرزه عيسى العيدوني في الدقيقة الثالثة، وأضاف حمدي فتحي، لاعب المنتخب المصري، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

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وفي الدقيقة 34 تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق عمر كمال عبد الواحد.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب التونسي الهدف الثالث عن طريق حمزة رافع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويستعد المنتخبان لخوض غمار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، قبل خوض غمار بطولة أمم إفريقيا العام المقبل.