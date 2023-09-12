لاعبو تونس يستفزون صلاح بـ "احتفاليته"

احتفل عدد من لاعبي المنتخب التونسي بالهدف الثالث في شباك نظيرهم المصري على طريقة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وفازت تونس على مصر بنتيجة 3 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، في القاهرة، ضمن استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة، والتي شهدت مشاركة نجم ليفربول محمد صلاح.

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وتقدم المنتخب التونسي بهدف أحرزه عيسى العيدوني في الدقيقة الثالثة، وأضاف حمدي فتحي، لاعب المنتخب المصري، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 34 تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق عمر كمال عبد الواحد.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب التونسي الهدف الثالث عن طريق حمزة رافع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، واستفز رفقاء حمزة رافع المصري محمد صلاح بتقليد احتفاليته الشهيرة مع ناديه الإنجليزي، احتفالا بالهدف الثالث لتونس.

وعرف صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوغا"، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوغا، وتشير إلى التوازن والثبات.