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من المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء

مدرب اتحاد الجزائر: ليس لدينا ما نخسره أمام الأهلي

القاهرة - د ب أ
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أكد الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم أن فريقه يحترم الأهلي المصري كثيرا، وذلك قبل مباراة الفريقين المرتقبة يوم الجمعة في مدينة الطائف السعودية في كأس السوبر الإفريقي.

وقال بن شيخة في مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس إن فريقه جاء إلى السعودية بهدف تقديم مباراة جيدة رغم الظروف الصعبة.

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وأضاف: ليس لدينا شيء نخسره، نخوض مباراة أمام فريق كبير للغاية ونحترمه كثيرا فهو بطل القارة والقرن الإفريقي.

وأوضح: الأهلي مرشح قوي للفوز باللقب ولكن المبارة تلعب من 90 دقيقة وكل شيء وارد، ونسعى لتقديم مباراة تليق باسم وسمعة كرة القدم الجزائرية.

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