مدرب الأهلي: اتحاد الجزائر "صعب".. ونسعى لإسعاد جماهيرنا

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن هدف الفريق هو إسعاد الجماهير عبر مباراة كأس السوبر الإفريقي المقررة أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة.

وأبان كولر أن الأهلي سعيد بإقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي في السعودية، خاصة أن الفريق يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا في السعودية سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

مادة اعلانية

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر يوم الخميس أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصة أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات.

وعلق على انضمام انتوني موديست إلى الأهلي قائلا: سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين.

ومن جانبه، قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تمثل بطولة مهمة للغاية.

وأبان الشناوي في المؤتمر الصحافي أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا، وأن المباراة ستكون أمام منافس له كل الاحترام، وأن اللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وأضاف: سعداء باللعب في السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدا... المباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز ونأمل أن يكون التوفيق حليفا لنا في التتويج بالكأس.

وأوضح الشناوي: تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات.

وشدد الشناوي على أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية في المباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.