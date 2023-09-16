اتحاد الجزائر يهزم الأهلي ويتوج بطلاً لكأس السوبر الإفريقي

توج فريق اتحاد الجزائر بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي المصري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.
وأنهى اتحاد الجزائر الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه زين الدين بلعيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.
يذكر أن هذا اللقب هو الأول لاتحاد الجزائر، فيما كان الأهلي توج باللقب 8 مرات سابقة.
كانت هذه هي المرة الـ11 التي يشارك فيها الأهلي في مباراة كأس السوبر، بعدما توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه 3 - 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، والتي توج بها للمرة الـ11، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بها.
في المقابل،كان هذا هو الظهور الأول لاتحاد الجزائر في مباراة السوبر، عقب حصوله على لقب الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، على حساب يانغ أفريكانز التنزاني في الدور النهائي.
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