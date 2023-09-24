إعلان الأندية المشاركة في السوبر المصري.. واستبعاد الزمالك

قال عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات، يوم الأحد، إن الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا سيشاركون في السوبر المحلي الذي سيقام في دولة الإمارات.
وأضاف عامر في تصريحات للصحفيين: سيتم تطبيق اللائحة على نادي الزمالك واستبعاده من كأس السوبر المقبلة بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية.
وقرر الاتحاد المصري إقامة كأس السوبر للأندية الأبطال بمشاركة أربعة فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل في الإمارات.
وتابع حسين: الأهلي سيشارك في بطولة السوبر لأنه بطل الدوري وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدوري.
وأشار إلى إن الفريق الرابع الذي سيشارك في البطولة سيكون إنبي حال فوزه على الأهلي في قبل نهائي كأس مصر، أما في حالة خسارته سيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدوري الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث.
وتنص اللائحة على أنه في حال اعتذار فريق عن عدم المشاركة في كأس السوبر يُستبعد لمدة موسم واحد مع تغريمه 500 ألف جنيه (16239 دولاراا) أما في حال الانسحاب فسيتم استبعاده موسمين وتغريمه مليون جنيه وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطابا بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة.
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