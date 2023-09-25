11 محترفاً في قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم 11 لاعبا.

ويأتي ذلك استعدادا لمعسكر المنتخب في الإمارات، المقرر في الفترة ما بين التاسع و17 من أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، على الترتيب.

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وذكر اتحاد كرة القدم المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الاثنين أن القائمة الأولية للمحترفين تضم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيغيه" وطارق حامد وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي .