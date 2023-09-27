المغرب يفوز باستضافة كأس أمم إفريقيا 2025

فاز المغرب يوم الأربعاء بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي، بينما ستقام النسخة التي تتبعها في 3 دول وهي أوغندا وكينيا وتنزانيا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفاز المغرب بعد انسحاب الجزائر وزامبيا إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي في القاهرة الأربعاء.

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وكانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مرشحة بقوة وسيكون هذا القرار دفعة لآمالها في استضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا، بينما ستكون المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في أفريقيا بعد حوالي أربعة عقود من المرة السابقة عام 1988.



وفاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة نسخة 2027 من البطولة.