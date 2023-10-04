فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بينما ستقام المباريات الأولى في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً جاء فيه: وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على فوز ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، ومع الأخذ بالاعتبار السياق التاريخي لأول بطولة كأس عالم أقيمت على الإطلاق التي احتضنتها أوروغواي عام 1930، سيتم لعب أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

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وواصل "فيفا" في بيانه: ملعب استاديو سينتيناريو في مونتفيديو سيكون مقر الاحتفال بتلك النسخة التاريخية، إذ أنه المكان الذي بدأ منه كل شيء.

ونقل الاتحاد عن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو قوله: سيكون لنا بصمة عالمية في عام 2030، كأس العالم في 3 قارات و6 دول، نستمتع باللعبة الجميلة ونحتفل بمئوية كأس العالم.

واستضافت إسبانيا كأس العالم 1982 التي فازت بها إيطاليا.