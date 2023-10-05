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الأهلي ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز

الأهلي يكتسح إنبي ويبلغ نهائي كأس مصر

العربية.نت
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تأهل الأهلي حامل اللقب إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 بعد فوزه 3-صفر على إنبي في قبل النهائي يوم الأربعاء.

وبذلك ستقام كأس السوبر بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر رابع الدوري المصري في الموسم الماضي، وذلك عقب حرمان الزمالك من اللعب بسبب الانسحاب من النسخة السابقة.

وتوقفت مسابقة كأس مصر عند الدور قبل النهائي، في ظل ازدحام جدول المباريات، وسيتم استكمالها هذا الموسم، إلى جانب إقامة كأس مصر للموسم الجديد 2023-2024.

وافتتح علي معلول التسجيل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وافتتح الفرنسي أنتوني موديست سجله مع فريقه الجديد في الدقيقة 51.

واختتم البديل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الأهداف بعدما مهد لنفسه الكرة بشكل رائع ثم أطلق قذيفة هائلة من مدى قريب ليفتتح سجله أيضا مع ناديه الجديد في الدقيقة 86.

وسيلعب الأهلي في النهائي ضد الزمالك أو بيراميدز، طرفا مباراة نصف النهائي الأخرى.

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