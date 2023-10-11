فيتوريا: كنا نحتاج وقتاً أكثر للاستعداد لزامبيا

يرى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لكرة القدم أن فريقه كان بحاجة لفترة أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا وديا في الإمارات يوم الخميس.

وسيلعب المنتخب المصري أمام نظيره الزامبي غدا قبل أن يواجه الجزائر يوم الاثنين المقبل استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق في ساحل العاج في 13 يناير المقبل وتصفيات كأس العالم 2026.

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وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "كنا نتمنى أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة المنتخب الزامبي نظرا لأنه منافس قوي ويملك لاعبين مميزين. اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب الوطني ونحن أسرة واحدة".

وتوجه المدرب بالشكر للإمارات على حُسن التنظيم والاستضافة والأجواء التي ساعدت فريقه على تحقيق أهداف المعسكر.

وتقام مباراتا زامبيا والجزائر في مدينة العين الإماراتية.