مصر تهزم زامبيا ودياً

حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزا وديا 1 - صفر على نظيره الزامبي، في اللحظات الأخيرة يوم الخميس، خلال اللقاء الذي جرى بينهما بمدينة العين الإماراتية.
ويدين منتخب مصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حمدي فتحي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الانتصار، عاد المنتخب المصري إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في لقائه الودي الأخير أمام منتخب تونس، حينما خسر 1 - 3 أمام منتخب نسور قرطاج في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي.
وتأتي هذه المواجهة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لبدء التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تنطلق الشهر المقبل.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بالتصفيات بجوار منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، في حين يتواجد المنتخب الزامبي في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات المغرب والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.
كما يستعد المنتخبان أيضا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير العام المقبل، والتي من المقرر أن تجرى قرعتها في وقت لاحق اليوم بمدينة أبيدجان الإيفوارية.
-
المنتخب المصري ينهي مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على إثيوبياأنهى المنتخب المصري مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بالفوز على ضيفه الإثيوبي 1 - صفر، يوم ... رياضة
-
11 محترفاً في قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائرأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم 11 لاعبا.ويأتي ذلك استعدادا ... رياضة عربية
-
الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب المصريأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيه بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب الأول المقرر له في الفترة من الرابع إلى 12 ... رياضة