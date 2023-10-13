مجموعات متوازنة للعرب في كأس أمم إفريقيا

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، التي أجريت يوم الخميس عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية االمشاركة في البطولة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

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المجموعة الأولى: كوت ديفوار، ونيجيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، وغانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، والكاميرون، وغينيا، وغامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنغولا

المجموعة الخامسة: تونس، ومالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا

وستستضيف كوت ديفوار النهائيات في الفترة من 13 يناير الى الحادي عشر من فبراير 2024. وتقام المباريات في 6 ملاعب موزعة على خمسة مدن هي: العاصمة أبيدجان، ياموسوكرو، بواكيه، كورهوغو وسان بيدرو.