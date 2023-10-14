الكعبي ينقذ المغرب من الخسارة أمام كوت ديفوار

أنقذ مهاجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي منتخب بلاده المغرب، رابع النسخة الاخيرة لمونديال 2022، من الخسارة أمام مضيفه الإيفواري بإدراكه التعادل 1-1 يوم السبت في ابيدجان في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما لتصفيات مونديال 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي يستضيفها الثاني مطلع العام المقبل.

وكانت كوت ديفوار في طريقها الى تحقيق الفوز بهدف مهاجم بوروسيا دروتموند الالماني سيباستيان هالر (45+3)، لكن الكعبي، متصدر لائحة هدافي الدوري اليوناني مع المهاجم الاسباني لفريق أريس سالونيك لورين مورون برصيد 5 أهداف لكل منهما، نجح في إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مهاجم اشبيلية الاسباني يوسف النصيري.

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وكانت كوت ديفوار الأخطر في الشوط الاول وكادت تفتتح التسجيل في مناسبتين عبر لاعب وسط رينس الفرنسي عمر دياكيتيه من انفرادين داخل المنطقة لكن مدافع وست هام يونايتد الانجليزي نايف أغرد أنقذ الموقف بإبعاده الكرة وهي في طريقها الى المرمى.

وترجم هالر أفضلية ساحل العاج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما تلقى كرة داخل المنطقة من مهاجم سلتا فيغو الاسباني جوناثان بامبا تابعها على يسار حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو.

وحاول المغرب الذي غاب عن صفوفه لاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي سفيان أمرابط وجناح الريان القطري سفيان بوفال بسبب الاصابة وجناح غلطة سراي التركي حكيم زياش الذي جلس على دكة البدلاء، تدارك الموقف في الشوط الثاني وكاد يفعلها من ركلة حرة مباشرة انبرى لها مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي تصدى لها حارس مرمى أنجيه الفرنسي يحيى فوفانا على دفعتين.

ونجح البديل الكعبي في هز الشباك بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان النصيري، عندما استغل كرة داخل المنطقة للبديل الاخر لاعب وسط غنك البلجيكي بلال الخنوس فشل مدافع ستراسبورغ الفرنسي أباكار سيلا في تشتيتها فتابعها الكعبي بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (81).

وكاد الخنوس يفعلها عندما توغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس فوفانا لكن الدفاع تدخل في توقيت مناسب وشتت الكرة (90).

ورد جناح غلطة سراي لويس زاها برأسية ساقطة من مسافة قريبة تصدى لها بونو (90+3).

وتلعب ساحل العاج الثلاثاء المقبل مع ضيفتها جنوب إفريقيا وديا، فيما يلعب المغرب في اليوم ذاتها مع ليبيريا في الجولة الاخيرة من تصفيات أمم إفريقيا في أغادير والتي كانت تأجلت الشهر الماضي بسبب الزلزال اذي ضرب المملكة وأودى بحياة نحو 3 الاف شخص.

وأوقعت قرعة العرس القاري ساحل العاج في المجموعة الاولى الى جانب السنغال حاملة اللقب وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، فيما جاء المغرب في المجموعة السادسة مع جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وفي تصفيات مونديال 2026، جاء المغرب في المجموعة الخامسة مع زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا، فيما تلعب ساحل العاج في المجموعة السادسة مع الغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل.