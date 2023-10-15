بلماضي: يجب على ياسين عدلي المبادرة

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم يوم السبت عدم وجود مؤشرات على اقتراب ياسين عدلي لاعب وسط ميلان الإيطالي من تمثيل منتخب البلد الإفريقي، مؤكدا سعادته بالتشكيلة الحالية لفريقه.

ولعب عدلي، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية والبالغ عمره 23 عاما، لمنتخبات فرنسا للناشئين لكن وسائل إعلام ذكرت أنه أبدى رغبة في تمثيل المنتخب الأول للبلد العربي.

مادة اعلانية

لكنه غاب عن التشكيلة التي أعلنها بلماضي قبل مواجهة الرأس الأخضر ومصر وديا، وقال المدرب حينها أنه (عدلي) لم يغير جنسيته الرياضية بعد. وفازت الجزائر 5-1 على الرأس الأخضر يوم الخميس الماضي.

وقال بلماضي لدى وصوله إلى مطار العين الدولي قبل مواجهة مصر وديا يوم الاثنين "بالنسبة لياسين عدلي ليس هناك مؤشرات تدل على قدومه لتمثيل المنتخب. كانت هناك محادثات في السابق وإذا كان يريد اللعب لمنتخب الجزائر فعليه أن يبادر هو لأننا تحدثنا سابقا".

وأضاف المدرب الجزائري "من ناحية أخرى نحن سعداء بوجود لاعبين شبان معنا والوقت يمر بسرعة. الشهر المقبل تصفيات كأس العالم ثم أمم أفريقيا وسنركز على المجموعة الحالية من اللاعبين وننتظر تأقلمهم سريعا".

وتستهل الجزائر مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 في 15 من نوفمبر المقبل أمام الصومال ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا غينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا.

كما تستعد الجزائر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

وأثنى بلماضي على المنتخب المصري قائلا "مصر تحظى بخبرة واسعة وتشكل صعوبات بالنسبة لنا وهذا ما نريده. مواجهة منتخب قوي بدنيا وفنيا وإمكانياته كبيرة، هو ديربي (قمة) كما ذكرت.

هذه المواجهات الودية كما حصل سابقا ضد السنغال تمكننا من تحسين مستوانا وتعطي دافعا للاعبين الشبان".