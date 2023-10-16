الجزائر تخطف التعادل من مصر في الوقت القاتل

تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المصري بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما في أبوظبي يوم الاثنين.



سجل حمدي فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 62 بعدما لعب منقوصاً منذ الدقيقة 26 بعد طرد محمد هاني، لكن اسلام سليماني أنقذ الجزائر من الهزيمة بعد تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

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