بداية العين المثالية تصطدم باختبار الفيحاء

يتطلع العين الإماراتي إلى التمسك بصدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا وتحقيق أفضل بداية له منذ 20 عاماً، عندما يستضيف الفيحاء السعودي.

وبدأ العين النسخة الحالية العائد إليها بعد غياب في آخر عامين بقوة، بفوزه على باختاكور الأوزبكستاني 3-صفر، وآهال التركماني 4-2، وفي حال تخطيه الفيحاء سيكون على موعد مع أفضل بداية منذ 2003، عندما حقق ثلاثة انتصارات توالياً في دور المجموعات في طريقه لإحراز اللقب الأول في تاريخه.

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واستعد العين للمباراة جيداً بعدما أراح مدربه الهولندي ألفريد شرودر بعض أساسييه في مباراة النصر الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة (2-صفر)، وفي مقدمتهم التوغولي لابا كودجو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف بالمشاركة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي.

وفي المقابل تعافى الفيحاء من كبوة البداية عندما فاز على بختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية بفضل هدفي المغربي عبدالحميد صابيري، عقب أن تلقى خسارة خارج أرضه أمام آهال التركماني بهدف دون رد.