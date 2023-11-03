وفاة أسامة فلوح لاعب الوداد المغربي بعد حادث سير

أعلن نادي الوداد المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، يوم الخميس، وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر يناهز 24 عاما بعدما قضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع في المستشفى بسبب حادث سير خطير.

وقع الحادث في 11 أكتوبر، ونُقل فلوح لمستشفى لكنه لازم العناية المركزة طوال تلك الفترة.

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وقال النادي المغربي في بيان عبر حسابه الرسمي "بأسى وأسف عميقين تلقى المكتب المديري (مجلس إدارة) نادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح.



وعبر العديد من اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع فلوح منذ تعرضه للحادث قبل أن يتلقى الوسط الرياضي المغربي نبأ وفاة اللاعب يوم الخميس.