العين الإماراتي يتفق مع الأرجنتيني كريسبو

أعلن العين الإماراتي توصله لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو، يوم الأربعاء، بعد انفصاله عن المدرب ألفريد شرودر في وقت سابق.



وقال العين عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": الزعيم يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو، والذي من المقرر أن يصل خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات تعاقده مع العين وتولي مهمة تدريب الفريق الأول رسميا.



ورحل كريسبو (48 عاما) عن تدريب الدحيل بطل قطر في أكتوبر بالتراضي بعد تراجع النتائج وحل محله الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق.



وقاد كريسبو الدحيل لتحقيق ثلاثية دوري نجوم قطر وكأس قطر وكأس دوري النجوم، بينما لم يحسم كأس أمير قطر الموسم الماضي.



وضمن العين التقدم لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد الفوز 3-2 على الفيحاء السعودي، يوم الثلاثاء.



ويحتل العين المركز الثالث في الدوري الإماراتي وله 15 نقطة متأخرا بنقطتين عن الوصل وشباب الأهلي.

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