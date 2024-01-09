بسداسية.. هزيمة قاسية للأردن أمام اليابان

تجرع منتخب الأردن هزيمة قاسية 6-1 أمام اليابان وديا في ختام استعداداته لمنافسات كأس آسيا لكرة القدم.



وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير الحالي وحتى العاشر من فبراير المقبل.



وسجل منتخب اليابان أربعة أهداف في الشوط الأول، إذ افتتح كو إيتاكورا التسجيل في الدقيقة 14، ثم أضاف تاكاتو ناكامورا الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق.



وأضافت اليابان الهدف الثالث بهدف عكسي في الدقيقة 32، قبل أن يسجل تاكومي مينامينو الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول.



وسجل تاكوما أسانو الهدف الخامس لليابان في الدقيقة 71، قبل أن يختتم دايزين مايدا أهداف اليابان في الدقيقة 79.



وسجل صالح راتب هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 87.



ويلعب منتخب الأردن في المجموعة الخامسة بكأس آسيا مع ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، بينما يقع المنتخب الياباني في المجموعة الرابعة مع فيتنام والعراق وإندونيسيا.



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