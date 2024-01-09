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بلماضي مدرب الجزائر

بلماضي يتخوف من درجة الحرارة قبل كأس إفريقيا

الجزائر - د ب أ
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أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري جاهزية لاعبيه لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق السبت المقبل في كوت ديفوار، متوقعا مستوى عاليا ومنافسة قوية.

ويختتم المنتخب الجزائري، يوم الثلاثاء، معسكره الإعدادي في توغو بمواجهة بورندي وديا، على أن يتوجه، الأربعاء، إلى مدينة بواكي الإيفوارية التي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة.

وقال بلماضي في تصريحات للتلفزيون الجزائري الرسمي: الأجواء داخل الفريق جيدة، واللاعبون يركزون على العمل الذي قمنا به في معسكر توغو، ويستعدون للمنافسة المقبلة التي ندرك أنها ستكون قوية، يمكنني القول إننا جاهزون.

وأضاف: وجدنا في معسكر توغو ما نسعى إليه مثل التعود على المناخ الذي يعد عاملا مهما، لأن 90% من لاعبينا قادمون من أوروبا حيث درجة الحرارة الآن ما بين 0 و5 درجات، وهذا يعني سنكون أمام فارق يصل إلى 25 درجة.

وتابع: نعلم أن مستوى البطولة في كوت ديفوار سيكون عاليا، لكن نحن أيضا لدينا الطموح، واللاعبون يريدون القيام بشيء كبير من أجل إسعاد الشعب الجزائري وهذه هي مهمتنا سنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الهدف.

ويتطلع المنتخب الجزائري لمحو خيبة الأمل في البطولة السابقة التي أقيمت بالكاميرون وشهدت خروجه من الدور الأول، بعدما توج باللقب في دورة 2019 التي استضافتها مصر.

وسيبدأ محاربو الصحراء مشوارهم بمواجهة أنغولا، يوم الاثنين، المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، على أن يلاقي بوركينافاسو وموريتانيا يومي 20 و23 يناير المقبل، في الجولتين الثانية والثالثة.

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