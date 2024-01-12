خربين يحمل آمال سوريا في آسيا بعد استبعاد "الأسطورة"

وجد السوري عمر خربين مهاجم نادي الوحدة الإماراتي نفسه في وجه المدفع قبل انطلاقة مشوار منتخب بلاده في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.

تقام النسخة الثامنة عشرة من البطولة في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، حيث يلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية التي تنذر باختبارات قوية لنسور قاسيون أمام أستراليا وأوزبكستان والهند، ويبدأ مشواره، يوم السبت، أمام أوزبكستان.

يعد خربين /29 عاما/ فتى أحلام الجماهير السورية في المونديال الآسيوي حيث يحمل شارة قيادة المنتخب بعد المفاجأة المدوية بإعلان الأسطورة عمر السومة قائد الفريق اعتزاله اللعب الدولي فور استبعاده من قائمة البطولة.

كما يفتقد منتخب سوريا قائده الآخر أحمد الصالح بسبب عقوبة انضباطية بإيقافه مدى الحياة بعد واقعة اعتدائه على حكم مباراة فريقه الجيش ضد الوثبة في الدوري السوري خلال شهر مارس الماضي.

لفت خربين الأنظار مبكرا حيث بدأ مسيرته الدولية في عام 2012 بعد بلوغه 18 عاما، وإجمالا سجل 21 هدفا في 55 مباراة دولية.

لفت المهاجم السوري الشاب حينها الأنظار بعد مشاركته في فوز منتخب سوريا بالنسخة السابعة من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الكويت عام 2012.

وفي كأس آسيا، يحلم خربين بكسر عقدة أزلية حيث فشل منتخب سوريا في تخطي الدور الأول خلال 6 مشاركات سابقة في أعوام 1980 و1984 و1988 و1996 و2011 و2019.

ويأمل خربين التعلم من دروس مشاركته الأولى في النسخة الماضية من كأس آسيا 2019 بالإمارات، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد في شباك أستراليا قبل أن يودع منتخب بلاده مبكرا من الدور الأول بعد تعادل مع فلسطين وخسارتين أمام الأردن وأستراليا.

ويدين المنتخب السوري في ظهوره الأخير بالنسخة الماضية لعمر خربين الذي سجل 10 أهداف في مشوار التصفيات وكان نسور قاسيون على وشك التأهل لمونديال 2018 في روسيا لولا الخسارة أمام أستراليا في الملحق.

بدأ عمر خربين مشواره مع كرة القدم بين ناشئي نادي الوحدة السوري، ولكنه لمع أكثر خارج حدود بلاده حيث تنقل بين أندية القوة الجوية والميناء في العراق، والظفرة الإماراتي ثم كانت الخطوة الأكبر بانتقاله لنادي الهلال السعودي الذي جعله أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ سوريا.

في 2017، ارتقى خربين لقمة المجد حيث ساهم في تتويج فريق الهلال بثنائية الدوري والكأس وأنهى الموسم هدافا للفريق بـ 10 أهداف وصعد به لنهائي دوري أبطال آسيا حيث سجل هدفا في الخسارة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

لذا اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأفضل لاعب في القارة لعام 2017 متفوقا على الإماراتي عمر عبد الرحمن والصيني وو لي، ليصبح خربين اللاعب السوري الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة المرموقة.

وبعد عامين ساهم عمر خربين في تتويج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا في 2019 بعدها تنقل في محطات كروية قصيرة بين أندية بيراميدز المصري وشباب الأهلي دبي وأخيرا الوحدة الإماراتي.

ويدرك خربين صعوبة المهمة في كآس آسيا، حيث قال بعد القرعة: نمر بفترة من عدم الاستقرار لكن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني مدرب معروف بأسلوبه الدفاعي وهذا سيساعدنا في مواجهة المنتخبات الكبيرة.